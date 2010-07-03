Собянин назначил главу управы района Митино

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Сергей Собянин подписал распоряжение о назначении нового главы управы района Митино. Документ появился на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Главой управы стал Алексей Низамов. Контракт с ним заключен на срок полномочий главы города. При этом он не превышает предельный срок замещения указанной должности, который установлен нормативными правовыми актами столицы.

Ранее мэр столицы назначил Камиля Абдулина новым заместителем председателя Москомстройинвеста. Служебный контракт заключен на пять лет.