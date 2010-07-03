Собянин назначил нового зампредседателя Москомстройинвеста

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Новым заместителем председателя Москомстройинвеста назначен Камиль Абдулин. Документ, подписанный Сергеем Собяниным, опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

Служебный контракт заключен на пять лет, но не должен превышать срок полномочий мэра Москвы.

Ранее Собянин назначил Алексея Кондаранцева руководителем департамента спорта Москвы.