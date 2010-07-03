Алексей Кондаранцев возглавил столичный департамент спорта

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Сергей Собянин назначил Алексея Кондаранцева руководителем департамента спорта Москвы. Распоряжение опубликовано на официальном сайте мэра Москвы.

"Назначить Кондаранцева Алексея Александровича на должность руководителя департамента спорта Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы, освободив от замещаемой должности первого заместителя руководителя департамента спорта Москвы", – сказано в тексте документа.

Второе распоряжение главы города опубликовано по случаю освобождения Николая Гуляева от должности главы столичного департамента спорта. Гуляев являлся первым замглавы департамента физической культуры и спорта Москвы с 2012 по 2016 годы. С 2016 по 2018 годы возглавлял департамент спорта и туризма Москвы. Главой департамента спорта Гуляев стал 21 сентября 2018 года.

Кондаранцев ранее работал в органах прокуратуры, затем в администрации Одинцовского района и Московской области. С 2014 года он работал в ГСУ СК по столице, с 2015 года являлся зампрефекта ТиНАО. С 2017 года занимал должность первого заместителя главы департамента спорта Москвы.