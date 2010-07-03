Алексей Кондаранцев возглавил столичный департамент спорта

Сергей Собянин назначил Алексея Кондаранцева руководителем департамента спорта Москвы. Распоряжение опубликовано на официальном сайте мэра Москвы.
"Назначить Кондаранцева Алексея Александровича на должность руководителя департамента спорта Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы, освободив от замещаемой должности первого заместителя руководителя департамента спорта Москвы", – сказано в тексте документа.
Второе распоряжение главы города опубликовано по случаю освобождения Николая Гуляева от должности главы столичного департамента спорта. Гуляев являлся первым замглавы департамента физической культуры и спорта Москвы с 2012 по 2016 годы. С 2016 по 2018 годы возглавлял департамент спорта и туризма Москвы. Главой департамента спорта Гуляев стал 21 сентября 2018 года.
Кондаранцев ранее работал в органах прокуратуры, затем в администрации Одинцовского района и Московской области. С 2014 года он работал в ГСУ СК по столице, с 2015 года являлся зампрефекта ТиНАО. С 2017 года занимал должность первого заместителя главы департамента спорта Москвы.
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