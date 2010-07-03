Николай Гуляев покинет должность главы Москомспорта

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Николай Гуляев решил покинуть должность главы департамента спорта Москвы (Москомспорт). Об этом он заявил Агентству "Москва".

Он не стал говорить, где продолжит свою карьеру. Также он высказал предположение, что возглавить департамент может первый замглавы Алексей Кондаранцев.

Гуляев являлся первым замглавы департамента физической культуры и спорта Москвы с 2012 по 2016 годы. С 2016 по 2018 годы возглавлял департамент спорта и туризма Москвы.

21 сентября 2018 года был назначен главой столичного департамента спорта.