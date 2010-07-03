Собянин назначил глав управ районов Внуково и Раменки

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин назначил глав управ столичных районов Внуково и Раменки. Распоряжение опубликовано на портале мэра и правительства Москвы.

Новым главой управы Раменок стал Игорь Алексеев. Контракт с ним заключен на срок полномочий мэра.

Главой управы района Внуково назначен Сергей Алехин. С ним заключен аналогичный контракт.

Ранее Собянин назначил зампреда комитета общественных связей и молодежной политики. Им стал Артем Демин.