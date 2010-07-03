Собянин назначил зампреда комитета общественных связей и молодежной политики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заместителем председателя столичного комитета общественных связей и молодежной политики стал Артем Демин. Распоряжение о его назначении подписал Сергей Собянин, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

В документе сказано, что контракт с Деминым заключен на пять лет. При этом он не превышает срок полномочий главы города.

В начале недели Собянин уволил замначальника управления по обеспечению деятельности мировых судей Москвы. Геннадия Савчука освободили от работы по собственной инициативе.