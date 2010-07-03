Собянин уволил замначальника управления по обеспечению деятельности мировых судей Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Замначальника управления по обеспечению деятельности мировых судей Москвы Геннадий Савчук освобожден от занимаемой должности. Соответствующее распоряжение столичного градоначальника Сергея Собянина опубликовано на портале мэра и правительства Москвы в понедельник, 8 апреля.

В документе подчеркивается, что Савчук освобожден от занимаемой должности по собственной инициативе.

В конце февраля Сергей Собянин произвел кадровые перестановки, затронувшие глав районных управ.

Тогда были уволены главы управ районов Дорогомилово и Тропарево-Никулино Алексей Чепиков и Андрей Обухов соответственно.

