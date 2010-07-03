Собянин уволил главу управы Выхино-Жулебино

Глава управы столичного района Выхино-Жулебино Сергей Зотов освобожден от занимаемой должности. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Документ опубликован во вторник, 5 марта, на портале мэра и правительства Москвы.

"Освободить С.Зотова от замещаемой должности главы управы района Выхино-Жулебино Москвы", — говорится в документе.

В распоряжении отмечается, что Зотов освобожден от занимаемой должности по собственной инициативе.

Ранее в этот день Собянин уволил двух заместителей префекта Восточного административного округа столицы Ирину Кузнецову и Максима Коваля. Оба чиновника освобождены от должностей по собственной инициативе.

