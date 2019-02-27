Собянин уволил замначальника УЗАГС Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Сергей Собянин уволил первого замначальника управления записи актов гражданского состояния Москвы Марину Маслову. Документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

Распоряжением Маслова покидает государственную гражданскую службу Москвы 27 февраля. Отмечается, что она уволена по собственной инициативе.

25 февраля Собянин освободил от должности главу управы района Дорогомилово Алексея Чепикова. Спустя два дня Чепикова взяли под стражу по делу о мошенничестве.