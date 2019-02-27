Суд арестовал бывшего главу управы района Дорогомилово

Фото: facebook.com/Алексей Чепиков

Бывшего главу управы района Дорогомилово Алексея Чепикова взяли под стражу до 18 апреля. Арест санкционировал Хорошевский суд, сообщает Агентство "Москва".

Арестованному вменяют "Мошенничество в особо крупном размере".

25 февраля Сергей Собянин освободил Чепикова от должности главы управы и уволил с государственной гражданской службы Москвы. Чепиков был освобожден от должности по собственной инициативе.