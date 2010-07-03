Собянин уволил замруководителя департамента капремонта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности заместителя руководителя департамента капитального ремонта Ирину Дугаеву.

Распоряжение опубликовано на портале мэра и правительства столицы. Отмечается, что Дугаева покинет должность 11 июня.

При этом в документе указывается, что она покидает свой пост по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию.

Ранее Собянин назначил заместителем руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Игоря Жевачевского.