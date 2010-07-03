Собянин принял ряд кадровых решений

Сергей Собянин назначил Игоря Жевачевского заместителем руководителя столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. Распоряжение опубликовано на портале мэра и правительства Москвы.

Служебный контракт с чиновником, который до этого занимал должность начальника управления делами департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, заключен на пять лет.

Также мэр назначил Олега Шутенко заместителем руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей столицы.

С ним служебный контракт заключен также на пять лет, не превышая срок полномочий мэра Москвы. До этого, с марта 2018 года Шутенко был начальником управления лингвистического обеспечения данного департамента.

Ранее Собянин снял с должности заместителя председателя столичного комитета ветеринарии Лидию Куликову. Она уволена с государственной гражданской службы по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию.