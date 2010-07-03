Собянин принял ряд кадровых решений

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Сергей Собянин снял с должности заместителя председателя столичного комитета ветеринарии Лидию Куликову. Распоряжение опубликовано на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что Куликова уволена с государственной гражданской службы по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию.

Также градоначальник уволил Юрия Беседина с должности заместителя префекта Юго-Восточного административного округа столицы. Чиновник уволен с государственной гражданской службы по собственной инициативе.

Ранее Собянин освободил Гасана Гасангаджиева от должности руководителя департамента ЖКХ столицы. Эту должность занял Александр Соловьев.