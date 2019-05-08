Экс-глава департамента ЖКХ стал гендиректором Мосгаза

Бывший руководитель столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Гасан Гасангаджиев назначен генеральным директором Мосгаза. Об этом сказано на сайте предприятия.
Решение единственного акционера об избрании нового гендиректора утвердил департамент городского имущества.
Гасангаджиев займется повышением надежности и безопасности газораспределительных сетей, развитием энергетических систем столицы и модернизацией системы газоснабжения ТиНАО, где сделают новую сеть газопроводов высокого давления. Она покроет растущие потребности в природном газе.
7 мая Сергей Собянин уволил главу столичного департамента ЖКХ Гасана Гасангаджиева. От должности руководителя ведомства освободили по его собственной инициативе. Преемником Гасангаджиева на прежнем месте работы стал Александр Соловьев, который прежде был замглавы департамента капитального ремонта.
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