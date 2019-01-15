"Мосгаз" расширил возможности реагирования на обращения граждан

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Гасан Гасангаджиев сообщил, что в АО "Мосгаз" успешно испытали систему вызова экстренных служб по номеру "112". По его словам, благодаря данной системе специалисты смогут оперативно проанализировать обращения граждан.

"Модернизированная система обеспечивает высокую эффективность и слаженность работы городских экстренных служб и газового хозяйства столицы", – приводит слова Гасангаджиева Агентство "Москва".

Он уточнил, что теперь диспетчеры могут связываться с помощью автодозвона. Также появилась возможность прослушать аудиозаписи обращений. Кроме того, у операторов появилась возможность уведомить о происшествии специальные службы еще до прибытия аварийной бригады.

"Оператор единого экстренного номера "112" передает карточку описания происшествия и при необходимости переводит звонок в службу "104" центрального диспетчерского управления АО "Мосгаз", – сказал Гасангаджиев.

Он отметил, что "систему-104" признали полностью соответствующей техническим требованиям проекта на "Систему-112" столицы. Доработанная в Мосгазе и официально введенная в эксплуатацию система полностью интегрирована в "систему-112".

Ранее сообщалось, что с 15 по 21 января "Мосгаз" проведет внеплановую проверку газового оборудования и систем газоснабжения в московских домах.

На сегодняшний день в Москве к газоснабжению подключены более 1,8 миллиона квартир. В "Мосгазе" напомнили о важности обеспечивать допуск в квартиру сотрудников газового хозяйства для проведения ежегодного технического обслуживания внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (ВКГО), а также проводить ремонт или замену газоиспользующего оборудования только силами специалистов специализированной организации.