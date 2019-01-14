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10:00

В Москве проведут внеплановую проверку газового оборудования

город

10:00

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 15 по 21 января "Мосгаз" проведет внеплановую проверку газового оборудования и систем газоснабжения в московских домах. Об этом сообщается на сайте организации.

График проверок будет размещен 15 января на официальном сайте и в аккаунтах "Мосгаза" в социальных сетях.

Утром 14 января произошел взрыв бытового газа в жилом доме в городе Шахты Ростовской области. В результате взрыва были повреждены четыре квартиры на восьмом и девятом этажах. Погибли две женщины, остается неизвестной судьба трех человек.

31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд жилого дома. В результате обрушения погибли 39 человек. По одной из версий, в квартире дома взорвался бытовой газ.

город

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