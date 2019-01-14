Один человек погиб при взрыве газа в Ростовской области

При взрыве газа в городе Шахты Ростовской области один человек погиб, восемь пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

"По предварительным данным, одна женщина погибла", – сказал собеседник агентства.

140 человек эвакуировали из поврежденного дома. Предположительно, под завалами могут находиться три человека.

В понедельник утром в городе Шахты взрыв газа произошел в жилом доме. В результате ЧП в здании произошло обрушение на девятом и восьмом этажах.

Инцидент случился по адресу: город Шахты, улица Хабарова, дом 16.