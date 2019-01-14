Взрыв газа произошел в жилом доме в Ростовской области

В Ростовской области в жилом доме произошел взрыв газа. В результате ЧП в здании произошло обрушение, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"На девятом и восьмом этажах девятиэтажного дома обрушения. Информация о пострадавших уточняется", – сказал собеседник агентства.
Как уточняется, в доме расположены 72 квартиры. На месте работают оперативные службы. В пресс-службе ГУ МЧС по региону агентству сообщили, что обрушились два этажа. Инцидент произошел по адресу: город Шахты, улица Хабарова, дом 16.
Четыре квартиры, согласно последним данным, оказались повреждены. Из жилой многоэтажки эвакуировали 140 человек. Пятерых человек спасли.
Как сообщает РИА Новости, последствия взрыва ликвидируют 116 человек и 35 единиц техники.
По заявке МЧС компания "Донэнерго" отключила электричество в поврежденном доме. Предположительно, взрыв произошел в квартире на девятом этаже.
"Предварительно произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на девятом этаже девятиэтажного кирпичного дома", – сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Кроме того, источник агентства в экстренных службах сообщил, что восемь человек получили различные травмы, пятеро были госпитализированы. "По предварительным данным, восемь человек пострадали, пятеро госпитализированы, трое были под завалами", – сказал собеседник агентства.
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