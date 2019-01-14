Москвичам напомнили о важности проверки газового оборудования

На сегодняшний день в Москве насчитывается 23 947 газифицированных жилых строений. Об этом порталу Москва 24 рассказали в пресс-службе АО "Мосгаз".
В столице к газоснабжению подключены более 1,8 миллиона квартир. В "Мосгазе" напомнили о важности обеспечивать допуск в квартиру сотрудников газового хозяйства Москвы для проведения ежегодного технического обслуживания внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (ВКГО), а также проводить ремонт или замену газоиспользующего оборудования только силами специалистов специализированной организации.
"Значительным фактором опасности газовой аварии является пользование газом при неисправности газоиспользующего оборудования, а также использование газа и газовых приборов не по назначению", – рассказала начальник Управления по эксплуатации внутридомового газового оборудования "Мосгаз" Татьяна Киселева.
Она также подчеркнула, что пользоваться газовыми плитами для отопления помещений или сушки белья категорически запрещено.
"Статистика и многолетний опыт показывает, что чаще всего к аварии приводит человеческий фактор", – добавила Киселева.
Пользователям газифицированного фонда запрещается:
– Проводить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), переустановку, замену и ремонт газовых приборов и запорной арматуры;
– Отключать и подключать газоиспользующее оборудование, газовые приборы, изменять площадь отапливаемых помещений без согласования с соответствующими организациями;
– Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымоходов и вентиляционных систем, заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать и заклеивать "карманы" и люки, предназначенные для чистки дымоходов;
– Отключать автоматику безопасности и регулирования. Пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре, особенно при обнаружении утечки газа;
– Пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки (при появлении трещин) дымоходов. Самовольно устанавливать дополнительные шиберы в дымоходах и на дымоотводящих трубах от водонагревателей;
– Пользоваться газом без проведения очередных проверок и чисток дымовых и вентиляционных каналов в сроки, определенные Правилами безопасности в газовом хозяйстве;
– Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках, вентиляционных каналах, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, щелях под дверьми ванных комнат;
– Оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику);
– Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правила пользования этими приборами;
– Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений;
– Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха;
– Перекрывать краны на газовых стояках на вводных участках.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.