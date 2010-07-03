Собянин освободил от должности главу управы района Марфино

Сергей Собянин уволил главу управы столичного района Марфино Любовь Сабирзянову. Распоряжение об этом было опубликовано на портале мэра и правительства Москвы.

"Освободить Сабирзянову Любовь Михайловну от замещаемой должности главы управы района Марфино", – сказано в документе.

Уточняется, что экс-глава управы Марфино покинула свой пост по собственной инициативе. Она выходит на пенсию с 13 сентября 2019 года.

Ранее сообщалось, что мэр принял ряд кадровых решений. В частности, он освободил Андрея Столярова от должности зампрефекта – руководителя контрактной службы САО Москвы. Чиновник покинул пост по собственной инициативе. А Елена Берсенева была освобождена от должности замглавы столичного департамента спорта в связи с выходом на пенсию.