Собянин произвел кадровые перестановки в управах районов СВАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин назначил глав управ девяти районов Северо-Восточного административного округа. Распоряжение опубликовано на портале мэра и правительства Москвы.

Так, Елена Колесова назначена на должность главы управы района Лианозово Москвы. На должность главы управы района Бибирево назначен Сергей Юрьев, на этой должности ранее был Вадим Бужгулашвили. Сейчас он занимает соответствующую должность в Алексеевском районе.

На должность главы управы района Северный мэр назначил Екатерину Потапенко. В Отрадное мэр назначил Павла Литовченко, который ранее занимал соответствующую должность в Лосиноостровском районе, где теперь главой будет Роберто Леонов.

Главой управы Ростокино назначили бывшую главу управы района Марьина роща Светлану Гордикову. А ее место теперь займет экс-глава управы района Отрадное Владимир Литовский.

Сергей Киржаков освобожден от должности главы управы Ярославского района в связи с выходом на пенсию. На его место назначили бывшего главу управы района Ростокино Михаила Бурцева, который ранее занимал должность главы управы района Ростокино.

Все главы управ районов назначены с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы, но не превышающий предельный срок замещения указанной должности, установленный нормативными правовыми актами Москвы, за исключением Владимира Литовского.

