Собянин освободил Дегтева от должности главы департамента по конкурентной политике

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин уволил главу департамента Москвы по конкурентной политике Геннадия Дегтева. Документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.
В документе отмечается, что Дегтев, занимавший эту должность с 2006 года, назначен генеральным директором особой экономической зоны "Технополис "Москва".
Новым руководителем департамента Москвы по конкурентной политике стал Иван Щербаков, ранее занимавший должность замруководителя департамента городского имущества столицы.
Контакт с Щербаковым назначен на срок полномочий мэра столицы.
Ранее Собянин уволил замруководителя столичного департамента строительства Андрея Новикова. На эту должность чиновник был назначен в 2010 году.
В конце октября Сергей Собянин освободил от должности заместителя главы департамента ЖКХ Москвы Константина Пивоварова. Пивоваров покинул пост по своему желанию.