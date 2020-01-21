Собянин освободил Дегтева от должности главы департамента по конкурентной политике

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин уволил главу департамента Москвы по конкурентной политике Геннадия Дегтева. Документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

В документе отмечается, что Дегтев, занимавший эту должность с 2006 года, назначен генеральным директором особой экономической зоны "Технополис "Москва".

Новым руководителем департамента Москвы по конкурентной политике стал Иван Щербаков, ранее занимавший должность замруководителя департамента городского имущества столицы.

Контакт с Щербаковым назначен на срок полномочий мэра столицы.

Ранее Собянин уволил замруководителя столичного департамента строительства Андрея Новикова. На эту должность чиновник был назначен в 2010 году.

В конце октября Сергей Собянин освободил от должности заместителя главы департамента ЖКХ Москвы Константина Пивоварова. Пивоваров покинул пост по своему желанию.