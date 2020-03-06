Собянин уволил руководителя департамента экономической политики и развития Москвы

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Сергей Собянин уволил руководителя департамента экономической политики и развития столицы Дениса Тихонова.

"Освободить Тихонова Дениса Владимировича от должности министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития Москвы", – говорится в указе, опубликованном на портале мэра и правительства столицы.

В документе сказано, что чиновник уволился по собственному желанию. Отмечается, что это решение было связано с его переходом на другую работу. Другие подробности не уточняются.

Ранее Собянин освободил Геннадия Дегтева от должности главы департамента по конкурентной политике. Уточнялось, что занимавший эту должность с 2006 года Дегтев был назначен генеральным директором особой экономической зоны "Технополис "Москва".