Собянин назначил нового главу департамента строительства

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин назначил на должность главы департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова. Соответствующий документ с назначением опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

В сообщении говорится, что с Загрутдиновым заключен служебный контракт на срок полномочий мэра Москвы. Он был освобожден от ранее занимаемой им должности первого заместителя руководителя департамента строительства города Москвы.

Загрутдинов заменил на этом посту Андрея Бочкарева, который получил должность заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства. Ранее заместителем мэра по этим вопросам был Марат Хуснуллин, который перешел на работу в правительство России.

21 января Владимир Путин подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти". Согласно новому документу, у премьер-министра будет 9 заместителей, в том числе один вице-премьер. Ранее заместителей было 10.

Первым вице-премьером будет советник президента Андрей Белоусов. Также вице-премьерами назначены Дмитрий Григоренко, Юрий Трутнев, Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Дмитрий Чернышенко и Марат Хуснуллин.

Правительство России в полном составе подало в отставку 15 января. Новым премьер-министром России стал Михаил Мишустин, ранее занимавший пост главы Федеральной налоговой службой.

Путин также включил Мишустина в состав Совбеза РФ. Глава кабмина заявил, что на реализацию социальных обязательств послания президента в этом году понадобится 450 миллиардов рублей.

