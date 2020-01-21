Стал известен новый состав кабмина

Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов/POOL
21 января Владимир Путин подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти". Согласно новому документу, у премьер-министра будет 9 заместителей, в том числе один вице-премьер. Ранее заместителей было 10.
Еще одно изменение коснулось министерства по делам Северного Кавказа: ведомство упразднили, а его функционал передали министерству экономического развития. Кроме того, руководить Росреестром, Росздравнадзором и ФМБА будет правительство РФ, а министерству финансов поручено управлять Росимуществом.
Следующим указом президент назначил вице-премьеров. Первым заместителем главы правительства стал Андрей Белоусов, ранее занимавший должность помощника главы государства по экономическим вопросам. Дмитрий Григоренко назначен вице-премьером – руководителем аппарата правительства, а Юрий Трутнев стал вице-премьером – полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.
На остальные должности вице-премьеров были назначены Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин, ранее занимавший должность заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.
Таким образом, со своих постов ушли Антон Силуанов, Константин Чуйченко, Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак и Виталий Мутко.
Владимир Путин также назначил новый кабинет министров. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Согласно указу, министром иностранных дел президент назначил Сергея Лаврова, который занимает эту должность с 2004 года. Министром здравоохранения назначен Михаил Мурашко, ранее эту должность занимала Вероника Скворцова. Владимир Колокольцев сохранил пост министра внутренних дел.
Антон Силуанов, занимавший в правительстве Дмитрия Медведева пост первого вице-премьера – министра финансов РФ, сохранил за собой пост министра финансов в новом правительстве. Евгений Дитрих сохранил пост министра транспорта, Александр Новак переназначен на пост министра энергетики.
Министром культуры стала Ольга Любимова, ранее занимавшая пост главы департамента кино Минкульта. Новым главой Минэкономразвития назначен Максим Решетников.
Денис Мантуров сохранил пост министра промышленности и торговли, Дмитрий Патрушев – пост министра сельского хозяйства, Константин Чуйченко – пост министра юстиции, Сергей Шойгу – пост министра обороны.
Новым главой министерства труда и соцзащиты вместо Максима Топилина назначен Антон Котяков. Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов займет пост министра просвещения РФ вместо Ольги Васильевой, а Валерий Фальков стал новым министром науки и высшего образования. Ранее эту должность занимал Михаил Котюков.
Евгений Зиничев остался главой МЧС, Дмитрий Кобылкин – главой Минприроды, Александр Козлов – министром по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Министром строительства и ЖКХ переназначен Владимир Якушев. Главой Минкомсвязи назначен Максут Шадаев, который являлся вице-президентом ПАО "Ростелеком" по цифровым платформам. А министром спорта стал Олег Матыцин. С 2016 года эту должность занимал Павел Колобков.
Владимир Путин поздравил министров правительства Михаила Мишустина с назначением и пожелал успехов в работе. "Уверен, что это будет в жизни каждого из вас серьезным испытанием и серьезным событием. Я искренне желаю всем вам успехов", – сказал президент на встрече в Доме правительства.
В свою очередь, Сергей Собянин поздравил Хуснуллина с назначением на пост вице-премьера. "Считаю это оценкой работы строительного комплекса Москвы. И, конечно, высокой оценкой работы самого Марата Шакирзяновича. Желаю ему успеха на новом, очень важном поприще", – написал мэр в Twitter.
15 января после послания президента Владимира Путина парламенту, в котором он заявил о необходимости изменения Конституции, экс-премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. 16 января новым главой правительства был назначен 53-летний Михаил Мишустин.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: