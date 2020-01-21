Стал известен новый состав кабмина

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21 января Владимир Путин подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти". Согласно новому документу, у премьер-министра будет 9 заместителей, в том числе один вице-премьер. Ранее заместителей было 10.

Еще одно изменение коснулось министерства по делам Северного Кавказа: ведомство упразднили, а его функционал передали министерству экономического развития. Кроме того, руководить Росреестром, Росздравнадзором и ФМБА будет правительство РФ, а министерству финансов поручено управлять Росимуществом.

Вице-премьеры

Следующим указом президент назначил вице-премьеров. Первым заместителем главы правительства стал Андрей Белоусов, ранее занимавший должность помощника главы государства по экономическим вопросам. Дмитрий Григоренко назначен вице-премьером – руководителем аппарата правительства, а Юрий Трутнев стал вице-премьером – полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 3

На остальные должности вице-премьеров были назначены Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин, ранее занимавший должность заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 6

Таким образом, со своих постов ушли Антон Силуанов, Константин Чуйченко, Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак и Виталий Мутко.

Федеральные министры

Владимир Путин также назначил новый кабинет министров. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Согласно указу, министром иностранных дел президент назначил Сергея Лаврова, который занимает эту должность с 2004 года. Министром здравоохранения назначен Михаил Мурашко, ранее эту должность занимала Вероника Скворцова. Владимир Колокольцев сохранил пост министра внутренних дел.

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 3

Антон Силуанов, занимавший в правительстве Дмитрия Медведева пост первого вице-премьера – министра финансов РФ, сохранил за собой пост министра финансов в новом правительстве. Евгений Дитрих сохранил пост министра транспорта, Александр Новак переназначен на пост министра энергетики.

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 3

Министром культуры стала Ольга Любимова, ранее занимавшая пост главы департамента кино Минкульта. Новым главой Минэкономразвития назначен Максим Решетников.

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 2

Денис Мантуров сохранил пост министра промышленности и торговли, Дмитрий Патрушев – пост министра сельского хозяйства, Константин Чуйченко – пост министра юстиции, Сергей Шойгу – пост министра обороны.

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 4

Новым главой министерства труда и соцзащиты вместо Максима Топилина назначен Антон Котяков. Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов займет пост министра просвещения РФ вместо Ольги Васильевой, а Валерий Фальков стал новым министром науки и высшего образования. Ранее эту должность занимал Михаил Котюков.

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 3

Евгений Зиничев остался главой МЧС, Дмитрий Кобылкин – главой Минприроды, Александр Козлов – министром по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 3

Министром строительства и ЖКХ переназначен Владимир Якушев. Главой Минкомсвязи назначен Максут Шадаев, который являлся вице-президентом ПАО "Ростелеком" по цифровым платформам. А министром спорта стал Олег Матыцин. С 2016 года эту должность занимал Павел Колобков.

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 3

Владимир Путин поздравил министров правительства Михаила Мишустина с назначением и пожелал успехов в работе. "Уверен, что это будет в жизни каждого из вас серьезным испытанием и серьезным событием. Я искренне желаю всем вам успехов", – сказал президент на встрече в Доме правительства.

В свою очередь, Сергей Собянин поздравил Хуснуллина с назначением на пост вице-премьера. "Считаю это оценкой работы строительного комплекса Москвы. И, конечно, высокой оценкой работы самого Марата Шакирзяновича. Желаю ему успеха на новом, очень важном поприще", – написал мэр в Twitter.

15 января после послания президента Владимира Путина парламенту, в котором он заявил о необходимости изменения Конституции, экс-премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. 16 января новым главой правительства был назначен 53-летний Михаил Мишустин.