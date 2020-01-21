Силуанов, Мутко, Голодец и еще четверо покинули должности вице-премьеров

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Сразу семь вице-премьеров предыдущего правительства покинули должности после указа президента Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

Со своих постов ушли Антон Силуанов, Константин Чуйченко, Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак и Виталий Мутко. Часть из них вошли в состав обновленного правительства России.

Антон Силуанов сохранил пост руководителя министерства финансов РФ, а Константин Чуйченко сменил Александра Коновалова в должности главы Минюста.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти". Согласно данному документу, у премьер-министра официально будет 9 заместителей. В частности, первым заместителем председателя правительства РФ стал Андрей Белоусов.

Должности вице-премьеров также получили Дмитрий Григоренко, Юрий Трутнев, Виктор Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко.

15 января после послания президента Владимира Путина парламенту, в котором он заявил о необходимости изменения Конституции, экс-премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. 16 января новым главой правительства был назначен 53-летний Михаил Мишустин.