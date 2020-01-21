Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти". Документ размещен на официальном сайте Кремля.

Согласно документу, у премьера РФ будет 9 замов вместо 10, в том числе один первый. Должность первого заместителя получил Андрей Белоусов. На остальные должности были назначены Дмитрий Григоренко, Юрий Трутнев, Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко.

Кроме того, указом президента упразднено министерство по делам Северного Кавказа, его функции отошли Минэкономразвития.

Еще одно изменение коснулось деятельности Росреестра, Росздравнадзора и ФМБА. Руководство этими структурами будет осуществлять правительство РФ. Росимуществом, в свою очередь, будет руководить Министерство финансов РФ.

Правительство РФ в полном составе ушло в отставку 15 января, через несколько часов после выступления президента РФ Владимира Путина с посланием Федеральному собранию. Глава государства, в частности, заявил о необходимости внести поправки в Конституцию. Некоторые из этих изменений затрагивали структуру государственной власти в России.

Новым премьер-министром страны был назначен бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Глава кабмина заявил, что на реализацию социальных обязательств послания президента в этом году понадобится 450 миллиардов рублей.

Ранее Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал к рассмотрению закон о поправках в Конституцию. Изменения в основной закон страны обеспечат приоритет российского законодательства перед международным, гарантируют индексацию социальных выплат и определенный уровень минимального размера оплаты труда, а также поспособствуют большей прозрачности власти и силовых структур.

