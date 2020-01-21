Законопроект о поправках в Конституцию РФ рекомендован Госдуме к первому чтению

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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в ходе заседания рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию РФ. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Проектом закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации предусматривается внесение изменений, направленных на закрепление на конституционном уровне обязательных требований к должностным лицам, полномочия которых непосредственно связаны с обеспечением безопасности страны и суверенитета государства, в том числе ограничений, связанных с наличием гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства", – указано в пояснительной записке к документу.

Согласно новому проекту, предлагается установить новые требования к кандидатам на должность президента страны. В частности, гражданин должен прожить в России не менее 25 лет, а также не может обладать гражданством другой страны или же видом на жительство. Аналогичные правила предлагается применять и по отношению к чиновникам, депутатам и судьям.

Кроме того, в новой версии Конституции закрепят порядок расчета минимального размера оплаты труда на уровне величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России. Также в основном законе государства предлагают закрепить гарантии по индексации пенсий, социальных пособий и иных социальных выплат, а также принцип всеобщего пенсионного обеспечения.

Отдельно в новой версии Конституции будут прописаны приоритет российского основного закона перед международными нормами, если таковые войдут в противоречие, и обновленная система государственного управления.

"В целях повышения эффективности взаимодействия между представительной и исполнительной ветвями власти, усиления роли Государственной думы и парламентских партий, а также в целях повышения ответственности членов правительства Российской Федерации предлагается внести в положения Конституции РФ, устанавливающие порядок назначения председателя правительства РФ, его заместителей, изменения, в соответствии с которыми кандидатуры для назначения на указанные должности назначаются президентом РФ после их утверждения Госдумой", – указано в законопроекте.

Поправки коснутся порядка назначения руководителей федеральных органов исполнительной власти и прокуроров регионов. Принимать кандидатов на соответствующие должности можно будет только после консультаций с Советом Федерации.

В полномочия Совета Федерации также включат прекращение полномочий судей Конституционного суда РФ, судей Верховного суда РФ, судей кассационных и апелляционных судов. Прописаны будут определенные условия: сенаторы смогут действовать по представлению президента РФ при совершении судьей поступка, порочащего честь и достоинство, или иных предусмотренных законами обстоятельств.

Закон о поправке в Конституцию РФ будет принят в весеннюю сессию, об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.

Президент России Владимир Путин внес проект закона о поправке к Конституции в понедельник, 20 января. О необходимости корректировки основного закона государства он заявил 15 января в послании Федеральному собранию.

