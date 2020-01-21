ЦИК готова работать над поправками к Конституции РФ

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Центризбирком России может присоединиться к рабочей группе для разработки проекта изменений в Конституцию РФ. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила об этом ТАСС.

"Конечно готовы [подключиться к работе], естественно. У нас боевая готовность – 365, а сейчас – 366 дней в году. Мы же не в безвоздушном пространстве, видно, что происходит", – отметила Памфилова.

Кроме того, она подчеркнула, что роль ЦИК в создании поправок к Конституции довольно серьезная.

Ранее стало известно, что Центризбирком России организовал рабочую группу, которая сформулирует и представит Владимиру Путину предложения о внесении поправок в Конституцию. Отдельно будут представлены предложения по процедуре проведения всероссийского голосования, формат которого еще не согласован.

Напомним, что президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию предложил внести в Конституцию несколько поправок. Например, урегулировать действие международного законодательства на территории России, ужесточить требования к лицам, занимающим критически важные для суверенитета должности, закрепить полномочия Госсовета. Для разработки пакета изменений к Конституции президентов была сформирована рабочая группа, куда вошли политики, юристы, представители спорта и культуры.