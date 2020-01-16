В ЦИК создали рабочую группу по голосованию по поправкам в Конституцию

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Центризбирком России создал рабочую группу, которая сформулирует и представит Владимиру Путину предложения о внесении поправок в Конституцию, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, чьи слова приводит пресс-служба ЦИК РФ.

Также будут представлены предложения по процедуре проведения всероссийского голосования, формат которого, как пояснила Памфилова, пока не определен.

Первое совещание рабочей группы намечено на 17 января, накануне состоится установочное заседание.

По словам члена группы, депутата Госдумы Ольги Баталиной, одна из задач рабочей группы – организовать обсуждение и услышать мнение каждого гражданина страны. Она уточнила, что в рабочей группе много общественных деятелей, юристов и политиков.

"В ближайшее время состоится организационное, установочное совещание, группа определится с тем, как она будет работать", – сообщила Баталина в интервью радио Sputnik.

Другой участник рабочей группы, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько отметил, что для него самым главным является приоритет национального законодательства над международным.

"Эти поправки меня волнуют больше всего. Сегодня будет рассматриваться вопрос формы, как это будет подаваться, рабочая группа только создана", – отметил он.

Директор Международного института новейших государств политолог Алексей Мартынов оценил выдвижение кандидатуры главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

"Это человек, который умеет организовать большой и серьезный процесс в непростых условиях. Достаточно вспомнить, как ему удалось изменить, если не построить с нуля, систему налоговых сборов", – цитирует Мартынова RT.

Политолог подчеркнул, что решения Владимира Путина, с одной стороны, всегда носят точный, выверенный характер, а с другой – часто бывают очень неожиданными.

Накануне Владимир Путин предложил кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Это произошло после отставки правительства.