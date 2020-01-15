Правительство России подало в отставку

Фото: скриншот видео телеграм-канал "Подъём"

Дмитрий Медведев после послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку в соответствии со статьей 117 Конституции.

Дальнейшее решение по составу правительства будет принимать президент. Путин введет должность замглавы Совбеза и собирается назначить на этот пост Медведева, передает ТАСС.

Премьер-министр РФ на фоне озвученных предложений об изменении Конституции назвал решение правильным.

"Эти изменения... они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной... В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения", – объяснил он.

Российский лидер поблагодарил правительство за работу. Он заявил, что удовлетворен достигнутыми результатами. "Не все удалось сделать, но все никогда не получается в полном объеме", – добавил глава государства.

Во время послания Федеральному собранию Путин предложил внести изменения в Конституцию. Он обратил внимание, что они должны прямо гарантировать приоритет Конституции в российском правовом пространстве. Президент подчеркнул, что международные акты должны действовать только в той части, которая не противоречит законам страны.

Он высказался за то, чтобы доверить Госдуме утверждение кандидатуры премьера и всего правительства. Президент будет не вправе их отклонить.

Правительство под председательством Дмитрия Медведева было сформировано 18 мая 2018 года. В этом составе – 10 заместителей главы правительства и 22 министерства.