Путин предложил позволить Госдуме утверждение кандидатуры премьера

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Владимир Путин предложил доверить Госдуме утверждение кандидатуры премьера и всего правительства. Президент будет не вправе их отклонить.

Во время ежегодного обращения к Федеральному собранию глава государства также предложил ужесточить требования к претендентам на пост президента. Он предложил на конституционном уровне закрепить требования о проживании в России не менее 25 лет и отсутствии иностранного гражданства.

Кроме того, Путин высказался за поправки в Конституцию РФ. При этом он подчеркнул, что не видит необходимости в новом документе. Потенциал основного закона 1993 года не исчерпан, объяснил российский лидер.

Он заявил, что Россия должна оставаться сильной президентской республикой, а за главой государства должно оставаться право освобождать от должности премьера и его замов. Помимо этого, президент должен по-прежнему иметь полномочия управлять армией и правоохранительными органами.