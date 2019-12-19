Путин призвал не спешить с поправками в Конституцию РФ о президентских сроках

Президент РФ Владимир Путин призвал не спешить с внесением поправок в Конституцию в части ограничения числа президентских сроков. Об этом он сообщил на традиционной пресс-конференции.

"Здесь только нельзя делать опрометчивых шагов и с этим спешить. Дискуссия идет, я тоже буду смотреть, как она развивается", – ответил Путин на вопрос о потенциальных изменениях в основной закон государства.

По словам президента, он считает возможным отменить в Конституции норму о том, что одно и то же лицо не может занимать пост руководителя государства более двух сроков подряд. При этом Владимир Путин отметил важность устойчивой многопартийной системы в вопросах управления государством.

Традиционная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина прошла в четверг, 19 декабря. Глава государства побывал на подобном мероприятии уже в пятнадцатый раз. Пресс-конференция длилась 4 часа 18 минут. На нее аккредитовались 1 895 журналистов, что является рекордом. Главе государства задали более 70 вопросов. Таким образом, пресс-конференция вошла в тройку лидеров по длительности.

