Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16:57

СК начал проверку после вопроса Путину о домах ветеранов в Сочи

общество

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Следователи начали проверку после вопроса журналиста Владимиру Путину о домах ветеранов в Сочи, которые непригодны для проживания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

На пресс-конференции главы государства главный редактор газеты "Президент" рассказал о том, что построенные в городе дома ветеранов были превращены в трущобы и ночлежки.

"Ветераны там живут как бомжи, дома разваливаются. Сегодня городские власти совершенно запустили эти объекты. Они их используют в собственных целях. Они заселяют туда посторонних людей, взимают с них деньги, наживаются на этом, а ветераны страдают от этого", – отметил журналист.

В настоящее время следователи выясняют все причины нарушения прав ветеранов Великой Отечественной войны, а также устанавливают круг лиц, ответственных за произошедшее. Ход и результаты проверки будет контролировать центральный аппарат Следственного комитета.

19 декабря состоялась пятнадцатая пресс-конференция Владимира Путина. Мероприятие длилось 4 часа 18 минут. На встречу аккредитовались 1 895 журналистов, что является рекордом. Главе государства задали более 70 вопросов. Нынешняя пресс-конференция вошла в тройку лидеров по длительности.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика