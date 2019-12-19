СК начал проверку после вопроса Путину о домах ветеранов в Сочи

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Следователи начали проверку после вопроса журналиста Владимиру Путину о домах ветеранов в Сочи, которые непригодны для проживания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

На пресс-конференции главы государства главный редактор газеты "Президент" рассказал о том, что построенные в городе дома ветеранов были превращены в трущобы и ночлежки.

"Ветераны там живут как бомжи, дома разваливаются. Сегодня городские власти совершенно запустили эти объекты. Они их используют в собственных целях. Они заселяют туда посторонних людей, взимают с них деньги, наживаются на этом, а ветераны страдают от этого", – отметил журналист.

В настоящее время следователи выясняют все причины нарушения прав ветеранов Великой Отечественной войны, а также устанавливают круг лиц, ответственных за произошедшее. Ход и результаты проверки будет контролировать центральный аппарат Следственного комитета.

19 декабря состоялась пятнадцатая пресс-конференция Владимира Путина. Мероприятие длилось 4 часа 18 минут. На встречу аккредитовались 1 895 журналистов, что является рекордом. Главе государства задали более 70 вопросов. Нынешняя пресс-конференция вошла в тройку лидеров по длительности.

