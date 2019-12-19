Путин оценил сроки задействования средств маткапитала в ипотеке

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин заявил, что нужно сокращать сроки для задействования средств материнского капитала в ипотеке. На ежегодной пресс-конференции журналистка из Магаданской области рассказала, что на Дальнем Востоке для молодых семей запущена программа льготной ипотеки под 2%, и задала вопрос, не начнут ли банки ужесточать условия по льготным кредитам. Она также сообщила, что есть проблемы при использовании средств материнского капитала для уплаты взносов по ипотеке.
"Банки не отказывают использовать материнский капитал для решения вопросов, связанных с ипотекой. Просто процедуры получения этих средств чрезмерно усложнены и создают проблемы для людей. Здесь вы абсолютно правы. Вне всяких сомнений нужно эту ситуацию менять, нужно уменьшать количество дней, которые требуются сегодня для того, чтобы внести средства материнского капитала в качестве первичного вклада в ипотеку или погашения ипотеки", – ответил Путин.
Накануне Минтруд предложил сократить срок рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского капитала с месяца до 12 дней, а срок перечисления средств – с десяти дней до трех. В настоящее время заявление на маткапитал может рассматриваться в течение месяца с даты приема.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о второй выплате маткапитала за четвертого ребенка. Член парламентского комитета по государственному строительству и законодательству Сергей Иванов подчеркнул, что право на маткапитал предоставляется однократно и не повторяется, если женщина родила еще больше детей. Депутат назвал такое ограничение несправедливым.
В конце октября Владимир Путин поручил правительству расширить возможности использования материнского капитала. Денежную выплату можно будет направить на оплату услуг по подключению домов к коммуникациям.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: