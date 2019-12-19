Путин оценил сроки задействования средств маткапитала в ипотеке

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Владимир Путин заявил, что нужно сокращать сроки для задействования средств материнского капитала в ипотеке. На ежегодной пресс-конференции журналистка из Магаданской области рассказала, что на Дальнем Востоке для молодых семей запущена программа льготной ипотеки под 2%, и задала вопрос, не начнут ли банки ужесточать условия по льготным кредитам. Она также сообщила, что есть проблемы при использовании средств материнского капитала для уплаты взносов по ипотеке.

"Банки не отказывают использовать материнский капитал для решения вопросов, связанных с ипотекой. Просто процедуры получения этих средств чрезмерно усложнены и создают проблемы для людей. Здесь вы абсолютно правы. Вне всяких сомнений нужно эту ситуацию менять, нужно уменьшать количество дней, которые требуются сегодня для того, чтобы внести средства материнского капитала в качестве первичного вклада в ипотеку или погашения ипотеки", – ответил Путин.

Накануне Минтруд предложил сократить срок рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского капитала с месяца до 12 дней, а срок перечисления средств – с десяти дней до трех. В настоящее время заявление на маткапитал может рассматриваться в течение месяца с даты приема.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о второй выплате маткапитала за четвертого ребенка. Член парламентского комитета по государственному строительству и законодательству Сергей Иванов подчеркнул, что право на маткапитал предоставляется однократно и не повторяется, если женщина родила еще больше детей. Депутат назвал такое ограничение несправедливым.

В конце октября Владимир Путин поручил правительству расширить возможности использования материнского капитала. Денежную выплату можно будет направить на оплату услуг по подключению домов к коммуникациям.

