В ПФР напомнили об индексации неиспользованного маткапитала

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
В Пенсионном фонде России предусмотрена ежегодная компенсация неиспользованного материнского капитала, сообщает "Российская газета". Это касается как полной суммы, так и остатка, если часть средств уже получена.
В ПФР, который и выдает сертификаты на маткапитал после рождения или усыновления второго и последующего ребенка, уточнили, что индексируется он автоматически на размер годовой инфляции.
Сегодня размер маткапитала составляет 453 026 рублей. В 2020 году размер маткапитала увеличится на 3,8% – до 466 тысяч рублей. На программу выплат в бюджете ПФР предусмотрено порядка 325 миллиардов рублей.
Полученные деньги можно направить на улучшение жилищных условий семьи, формирование будущей пенсии мамы и приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. С 2018 года появилась возможность получать ежемесячные выплаты. Ею могут воспользоваться семьи с невысокими доходами.
Также правительство одобрило законопроект о возможности использовать маткапитал на строительство дачи. Кроме того, недавно в Госдуму внесли законопроект о том, чтобы разрешить тратить маткапитал на оплату частных детских садов, созданных индивидуальными предпринимателями.
Сегодня тратить маткапитал можно на оплату услуг как государственных, так и частных детских садов. Необходимым условием здесь является наличие у организации лицензии на предоставление соответствующих услуг. Тем не менее закон пока не разрешает расходовать материнские деньги на садики, созданные индивидуальными предпринимателями.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о второй выплате маткапитала за четвертого ребенка. Автор документа – член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Сергей Иванов. По словам депутата, право на маткапитал предоставляется однократно и не повторяется, если женщина родила еще больше детей. Иванов подчеркнул, что видит такое ограничение несправедливым.
В конце октября президент России Владимир Путин поручил правительству расширить возможности использования материнского капитала в России. Денежную выплату можно будет направить на оплату услуг по подключению домов к коммуникациям.
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