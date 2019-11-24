В ПФР напомнили об индексации неиспользованного маткапитала

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В Пенсионном фонде России предусмотрена ежегодная компенсация неиспользованного материнского капитала, сообщает "Российская газета". Это касается как полной суммы, так и остатка, если часть средств уже получена.

В ПФР, который и выдает сертификаты на маткапитал после рождения или усыновления второго и последующего ребенка, уточнили, что индексируется он автоматически на размер годовой инфляции.

Сегодня размер маткапитала составляет 453 026 рублей. В 2020 году размер маткапитала увеличится на 3,8% – до 466 тысяч рублей. На программу выплат в бюджете ПФР предусмотрено порядка 325 миллиардов рублей.

Полученные деньги можно направить на улучшение жилищных условий семьи, формирование будущей пенсии мамы и приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. С 2018 года появилась возможность получать ежемесячные выплаты. Ею могут воспользоваться семьи с невысокими доходами.

Также правительство одобрило законопроект о возможности использовать маткапитал на строительство дачи. Кроме того, недавно в Госдуму внесли законопроект о том, чтобы разрешить тратить маткапитал на оплату частных детских садов, созданных индивидуальными предпринимателями.

Сегодня тратить маткапитал можно на оплату услуг как государственных, так и частных детских садов. Необходимым условием здесь является наличие у организации лицензии на предоставление соответствующих услуг. Тем не менее закон пока не разрешает расходовать материнские деньги на садики, созданные индивидуальными предпринимателями.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о второй выплате маткапитала за четвертого ребенка. Автор документа – член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Сергей Иванов. По словам депутата, право на маткапитал предоставляется однократно и не повторяется, если женщина родила еще больше детей. Иванов подчеркнул, что видит такое ограничение несправедливым.

В конце октября президент России Владимир Путин поручил правительству расширить возможности использования материнского капитала в России. Денежную выплату можно будет направить на оплату услуг по подключению домов к коммуникациям.

