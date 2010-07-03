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Общество

20:01

Госдума рассмотрит закон о выплате второго маткапитала за четвертого ребенка

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Законопроект о второй выплате материнского капитала женщине за четвертого ребенка внесли на рассмотрение в Госдуму. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на думскую электронную базу.

Автор документа – член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Сергей Иванов. По словам депутата, право на маткапитал предоставляется однократно и не повторяется, если женщина родила еще больше детей. Иванов подчеркнул, что видит такое ограничение несправедливым.

"Согласно этому законопроекту, женщина, которая родила четвертого ребенка, но уже получила право на маткапитал за второго, еще раз получает право на второй маткапитал", – прокомментировал свою инициативу Сергей Иванов.

Законопроект, в случае одобрения, будет действовать в отношении детей, родившихся после 1 января 2019 года.

В конце октября президент России Владимир Путин поручил правительству расширить возможности использования материнского капитала в России. Денежную выплату можно будет направить на оплату услуг по подключению домов к коммуникациям.

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