Возможности использования материнского капитала в России расширят

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Президент России Владимир Путин поручил правительству распространить действие материнского капитала на оплату услуг по подключению жилых домов к коммуникациям. Об этом сообщили РИА Новости.

Кабмину необходимо изучить вопрос и определить, можно ли направлять средства материнского капитала на газификацию домов, подключение к централизованным системам водоснабжения. Кроме того, планируется оценить перспективы водоотведения или прокладки автономных систем.

Как следует из перечня поручений, опубликованного по итогам встречи президента с представителями общественности Дальнего Востока, уточнить границы использования материнского капитала необходимо до 15 ноября 2019 года.

Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова в начале сентября сообщила, что объем материнского капитала увеличится на 3,8 процента. Теперь сумма пособия составляет 466 тысяч 617 рублей.

В Минтруде ранее объявили, что программу выплаты материнского капитала могут продлить до 2025 года.