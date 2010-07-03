Маткапитал увеличат до 466 тысяч рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Размер материнского капитала в 2020 году увеличится на 3,8% – до 466 тысяч 617 рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии при правительстве РФ.

Также проиндексируют размер выдаваемых сертификатов и остаток средств по частично израсходованным сертификатам, передает РИА Новости.

По словам Голиковой, в бюджете ПФР на общее финансирование программы, в том числе на возобновление индексации, предусмотрено порядка 325 миллиардов рублей.

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин ранее заявил, что советовал бы семьям не тянуть с рождением ребенка, так как нынешний срок действия программы маткапитала ограничен. По его словам, сейчас в стране наблюдается снижение уровня рождаемости, так что людям следует реагировать на те меры поддержки, которые уже существуют.

При этом глава Минтруда не исключил, что программа маткапитала будет продлена, однако детально этот вопрос в правительстве пока не обсуждался.

Программу материнского капитала запустили в 2007 году. Право на его получение имеют семьи, где родился или усыновлен второй ребенок. Средства можно использовать для улучшения жилищных условий, оплаты образования для детей или формирования накопительной трудовой пенсии матери. Изначально размер маткапитала составлял 250 тысяч рублей. В последующие годы сумму индексировали, но в декабре 2016 года индексации были заморожены до 1 января 2020 года.

В апреле 2019 года Матвиенко предложила Владимиру Путину продлить программу материнского капитала минимум до 2025 года. Вместе с тем в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме Топилин заявил, что материнский капитал в 2020 году будет проиндексирован и превысит 470 тысяч рублей. Размер выплаты повысят до уровня инфляции.