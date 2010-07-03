Матвиенко предложила продлить программу маткапитала до 2025 года

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила Владимиру Путину продлить программу материнского капитала минимум до 2025 года.

Идею она озвучила на встрече Совета законодателей с президентом, передает ТАСС. Матвиенко напомнила, что улучшение демографической ситуации было центральной темой послания главы государства Федеральному собранию.

"В этом ключе предлагаем рассмотреть возможность продления программы материнского капитала как минимум до 2025 года, на период действия Концепции демографической политики", – отметила спикер.

Материнским капиталом считают форму господдержки семей при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей. В 2017 году Пенсионный фонд России израсходовал на маткапитал 312 миллиардов рублей.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что кабмин рассматривает возможность поддержки семей при рождении первенца. Эту идею поддержали в Госдуме.