Материнский капитал за первенца поддержали в Госдуме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Выдача материнского капитала за рождение первенца стала бы серьезной мерой по поддержке российских семей, и Госдума приветствует данную инициативу. Об этом в беседе с ИА "НСН" заявил председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что правительство рассматривает возможность поддержки семей при рождении первенца. Мера бы способствовала увеличению рождаемости в стране.

В свою очередь, Нилов указал, что программа маткапитала оправдала себя, поэтому президент РФ Владимир Путин неоднократно продлевал ее.

"Это действительно программа, которая привела к тому, что демографическая ситуация стал исправляться в лучшую сторону и стимулировать семьи к рождению двух и более детей", – указал депутат.

По его мнению, Госдума готова поддержать инициативу правительства, если на ее реализацию найдут средства.

"Возможность тратить средства на семьи, где рождается первый ребёнок, это серьезная поддержка", – резюмировал Нилов.

Материнским капиталом называют форму поддержки семей с детьми, которая оказывается с 2007 года при рождении или усыновлении второго, третьего или последующих детей. Она рассчитана до 2021 года. Ранее сообщалось, что Минтруд предложил продлить программу маткапитала до 2024 года.

