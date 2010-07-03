В России могут ввести новые меры поддержки семей с детьми

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о возможном введении дополнительных мер стимулирования рождаемости.
По ее словам, на сегодняшний день действуют три вида федеральной финансовой поддержки семей с детьми. Это выплата на рождение первого ребенка, выплата материнского капитала при рождении второго ребенка, а также выплаты на третьего и последующих детей.
"Сейчас, наверно, еще рано говорить о том, как повлияли и повлияли ли вообще на мотивацию семей к рождению и появлению там первых, вторых и последующих детей", – сказала вице-премьер в эфире телеканала "Россия-1".
Она отметила, что пока рано подводить итоги, но очевидна необходимость принять дополнительные меры для стимулирования населения к рождению детей.
"Это связано со многими аспектами, в том числе с той темой, о которой сказали вы – с необходимостью обеспечения сохранения нации", – заявила Голикова.
Ранее сообщалось, что программу материнского капитала предложили продлить до 2024 года. Подготовку необходимых положений включили в график мероприятий стратегического планирования Минтруда.
Предложения по дополнению федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" подготовят к III кварталу 2019 года. Если программу продлят, деньги на выплату нужно будет закладывать в бюджет 2024–2027 годов.
Материнским капиталом называют форму поддержки семей с детьми, которая оказывается с 2007 года при рождении или усыновлении второго, третьего или последующих детей. Программа рассчитана до 2021 года.
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