ПФР усилит контроль за использованием маткапитала

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Пенсионный фонд России (ПФР) планирует ввести ограничения по обналичиванию материнского капитала. Об этом на Российском инвестиционном форуме в Сочи заявил глава ПФР Антон Дроздов.

"Планируем усилить некоторые нормы, касающиеся контроля за материнским капиталом в целях того, чтобы поставить дополнительные ограничения для возможностей его обналичивания", – цитирует ТАСС Дроздова.

В октябре прошлого года в Госдуму был внесен законопроект об усилении контроля за расходами средств материнского капитала. Проект предлагает установить перечень организаций, на погашение займов которых могут быть направлены средства материнского капитала, и запретить использовать средства маткапитала на приобретение непригодного для проживания жилья. При этом Дмитрий Медведев поддержал идею разрешить тратить материнский капитал на строительство домов в садовых некоммерческих товариществах.

Срок выдачи маткапитала сократили до 15 дней. Кроме того, с 14 до пяти дней сократился срок рассмотрения представленных гражданами сведений о лишении родительских прав, отмене усыновления и других сведений, необходимых для ведения федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры поддержки от государства.

Ранее сообщалось, что в России увеличат материнский капитал. Уже через три года он составит 489 тысяч рублей. Поднимать выплаты будут в два этапа. В 2020 году маткапитал составит уже 470 тысяч рублей.