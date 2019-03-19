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10:10

Минтруд предложил продлить программу материнского капитала

общество

10:10

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Программу материнского капитала предложили продлить до 2024 года. Подготовку необходимых положений включили в график мероприятий стратегического планирования Минтруда, сообщает газета "Известия".

Предложения по дополнению федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" подготовят к III кварталу 2019 года. Если программу продлят, деньги на выплату нужно будет закладывать в бюджет 2024–2027 годов.

По данным Экспертного совета кабмина, из-за демографической ямы 1990-х годов женщин, которые претендуют на маткапитал, в ближайшие годы станет меньше на 30%. Освободившиеся средства специалисты предлагают потратить на увеличение выплат или ввести капитал на третьего ребенка.

Материнским капиталом называют форму поддержки семей с детьми, которая оказывается с 2007 года при рождении или усыновлении второго, третьего или последующих детей. Программа рассчитана до 2021 года.

В прошлом году срок выдачи материнского капитала сократили до 15 дней. Кроме того, процесс рассмотрения представленных гражданами сведений о лишении родительских прав, отмене усыновления и других сведений, необходимых для ведения федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры поддержки от государства, стал быстрее.

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общество

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