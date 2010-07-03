Госдума предложила сделать ЭКО бесплатным для всех нуждающихся

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) для нуждающихся женщин должна проводиться за счет государства. С инициативой выступил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Сегодня существует квотный принцип, когда бесплатно можно определенным семьям получить эту процедуру и получить необходимое лечение. Но, к сожалению, достаточно много случаев, когда семьи или женщины делают за свой счет дорогостоящую процедуру", – приводит Агентство "Москва" слова Нилова.

Депутат также коснулся темы абортов в России. Он указал, что их фактическое число гораздо больше, чем приводится в официальной статистике. Нилов отметил, что ранее депутаты предлагали перед абортом давать женщинам послушать стук сердца эмбриона, чтобы оказать определенный психологический эффект, однако законопроект был отвергнут.

В ноябре 2018 года член комитета Госдумы по образованию и науке Татьяна Касаева предложила установить требования к гражданам, которые претендуют на ЭКО.

Ранее сообщалось, что более 3,6 тысячи бесплатных процедур по ЭКО провели в медучреждениях столицы в 2017 году. Количество процедур увеличилось на 25 %по сравнению с 2016 годом. Беременность наступает в 30 процентах случаев, что соответствует мировым стандартам эффективности ЭКО.

