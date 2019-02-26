Перинатальный центр в ГКБ № 67 откроют в 2019 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгения Смолянская
Сергей Собянин осмотрел ход работ по строительству Перинатального центра при ГКБ № 67 имени Ворохобова.
"Перинатальный центр, который строится на территории 67-й больницы, является крупнейшим в Москве и, я думаю, одним из крупнейших в России. Более того, это специализированный центр по патологии сердечно-сосудистых заболеваний у рожениц и новорожденных", – сказал Собянин.
Мэр отметил, что он будет оказывать большой объем помощи при родах. Кроме того, учреждение станет центром повышения квалификации для специалистов в сфере материнства и детства. Центр обеспечили новейшим оборудованием мирового уровня.
Собянин подчеркнул, что ввод в эксплуатацию центра в 2019 году изменит ситуацию в системе родовспоможения Москвы.
В свою очередь главный врач ГКБ № 67 Андрей Шкода заявил, что готовность центра составляет около 75%. Он добавил, что новый центр обеспечит медикам более тысячи рабочих мест.
Этот объект – один из самых важных в программе правительства столицы по строительству больничных корпусов и новых поликлиник. Возведение здания началось в 2014 году. Сейчас там ведется внутренняя отделка, монтаж инженерных систем.
Перинатальный центр будет включать акушерский стационар (родильный блок, четыре операционные и реанимацию) на 240 коек; педиатрический блок (три операционные и реанимацию) на 90 коек; консультативно-диагностический центр и для динамического наблюдения детей раннего возраста.
В Центре также предусмотрено размещение кардиологических отделений патологии новорожденных (до 1 месяца), выхаживания недоношенных детей, кардиологического отделения для детей грудного возраста (до года), кардиологических рентгеноперационных с аппаратами искусственного кровообращения, а также модульная операционная.
В Центре откроют бактериологическую лабораторию, которая позволит выявлять практически все известные виды внутриутробной и послеродовой инфекции. Предусмотрено размещение одного из городских отделений ЭКО, в котором можно будет проводить от 1 500 до 2 000 процедур в год.
В штатном расписании Перинатального центра запланировано 308 ставок врачей и 570 – среднего медицинского персонала.
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