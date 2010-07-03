Бумажные сертификаты на маткапитал переведут в электронный формат

Минтруд рассчитывает заменить электронной базой бумажные сертификаты на материнский капитал. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на заместителя главы ведомства Алексея Скляра.
"Право на капитал занесут в специальный реестр, а если родители захотят получить документ, они смогут взять выписку в органах соцзащиты или МФЦ", – цитирует издание слова представителя министерства.
Помимо этого, в пресс-службе Минтруда рассказали, что ко второй половине 2020 года "в ведомственные порядки и приказы должны быть внесены изменения, согласно которым граждане смогут получать услуги полностью в дистанционном режиме, а необходимые документы – в электронном виде".
Программа материнского капитала – единовременной денежной выплаты при рождении или усыновлении второго и последующего ребенка – действует в России с 2007 года. Использовать материнский капитал можно на строго определенные цели, например, на улучшение жилищных условий, обучение ребенка и пенсионное обеспечение матери. Действие программы несколько раз продлевалось.
В конце апреля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила Владимиру Путину продлить программу материнского капитала минимум до 2025 года. Идею она озвучила на встрече Совета законодателей с президентом.
Ранее правительство РФ предложило выдавать материнский капитал за рождение первенца. Как пояснила вице-премьер Татьяна Голикова, сейчас в России уже действуют различные виды финансовой поддержки для семей. Однако стали ли эти деньги мотивацией к рождению детей, говорить пока рано. Согласно законодательству, пока на материнский капитал могут рассчитывать семьи, в которых рождается второй и последующий ребенок.
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