Материнский капитал будет увеличен с 2020 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Материнский капитал в 2020 году будет проиндексирован и превысит 470 тысяч рублей. Размер выплаты будет повышен на уровень инфляции.

"Индексация маткапитала возобновится с 1 января 2020 года. Это уже согласованное решение, здесь нас все поддержали. Прогноз роста потребительских цен составляет 4 процента. Такие средства при подготовке бюджета на следующий год мы сейчас предусматриваем", – цитирует ТАСС министра труда и социальной защиты Максима Топилина, который выступил на Петербургском международном экономическом форуме.

Программа материнского капитала, право на получение которого имеют семьи, где родился или усыновлен второй ребенок, была запущена в 2007 году. Средства можно направить на улучшение жилищных условий, оплату образования для детей на территории России или формирование накопительной трудовой пенсии матери (можно распределить одновременно по нескольким направлениям).

Изначальный размер маткапитала составлял 250 тысяч рублей. В последующие годы сумма ежегодно индексировалась, однако в декабре 2016 года власти приняли решение о заморозке индексации до 1 января 2020 года.

Минтруд предложил продлить программу маткапитала до 2024 года.

В октябре прошлого года в Госдуму был внесен законопроект об усилении контроля за расходами средств материнского капитала. Проект предлагает установить перечень организаций, на погашение займов которых могут быть направлены средства материнского капитала, и запретить использовать средства маткапитала на приобретение непригодного для проживания жилья. При этом Дмитрий Медведев поддержал идею разрешить тратить материнский капитал на строительство домов в садовых некоммерческих товариществах.

Срок выдачи маткапитала сократили до 15 дней. Кроме того, с 14 до пяти дней сократился срок рассмотрения представленных гражданами сведений о лишении родительских прав, отмене усыновления и других сведений, необходимых для ведения федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры поддержки от государства.

