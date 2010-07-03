Минтруд не исключает продления программы маткапитала до 2025 года

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Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин прокомментировал ранее озвученное спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко предложение продлить программу материнского капитала до 2025 года, передает ТАСС.

Топилин подчеркнул, что советовал бы семьям не тянуть с рождением ребенка, так как нынешний срок действия программы ограничен. По его словам, сейчас в стране наблюдается снижение уровня рождаемости, так что людям следует реагировать на те меры поддержки, которые уже существуют.

При этом глава Минтруда не исключил, что программа маткапитала будет продлена, однако детально этот вопрос в правительстве пока не обсуждался.

Программу материнского капитала запустили в 2007 году. Право на его получение имеют семьи, где родился или усыновлен второй ребенок. Средства можно использовать для улучшения жилищных условий, оплаты образования для детей или формирования накопительной трудовой пенсии матери. Изначально размер маткапитала составлял 250 тысяч рублей. В последующие годы сумму индексировали, но в декабре 2016 года индексации были заморожены до 1 января 2020 года.

В апреле 2019 года Матвиенко предложила Владимиру Путину продлить программу материнского капитала минимум до 2025 года. Вместе с тем в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме Топилин заявил, что материнский капитал в 2020 году будет проиндексирован и превысит 470 тысяч рублей. Размер выплаты повысят до уровня инфляции.

25 июля 2019 года первый заместитель министра труда России Алексей Вовченко заявил, что его ведомство видит необходимость в том, чтобы сделать программу материнского капитала бессрочной. Замглавы Минтруда подчеркнул, что "таких трехгодовых задержек, которые были в прошлом бюджетном цикле", нельзя повторять.