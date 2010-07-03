Детские пособия для малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пособие на детей с полутора до трех лет увеличат с нынешних 50 рублей до 10 тысяч рублей. На него смогут рассчитывать малообеспеченные семьи, завил Дмитрий Медведев.

"Было принято решение увеличить помощь малообеспеченным семьям, где есть дети от полутора до трех лет. Они будут ежемесячно получать более 10 тысяч рублей на одного ребенка вместо прежних 50 рублей", – цитирует премьера "Интерфакс".

Медведев отметил, что уже подготовлен законопроект о повышении критериев нуждаемости семей с полутора до двух минимальных прожиточных минимумов на человека, чтобы увеличить число тех, кто сможет получать ежемесячную поддержку на первого и второго ребенка.

Также почти в два раза повышен размер компенсационных выплат трудоспособным неработающим родителям, которые ухаживают за детьми-инвалидами. Эта мера начнет действовать с 1 июля.

Специально для семей, проживающих на Дальнем Востоке, ввели единовременную выплату при рождении первенца в размере двукратной величины прожиточного минимума для ребенка, который установлен в регионе. Также был введен региональный маткапитал при рождении второго ребенка.

Премьер напомнил, что полтора года назад был принят большой демографический пакет по повышению рождаемости. "Он включает в себя ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, выплаты на второго ребенка из маткапитала и субсидии регионам на выплаты при рождении третьего и последующих детей", - сказал глава правительства.

С предложением адресно увеличивать пособие на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума Медведев выступил 18 июня. Глава правительства подчеркнул, что по итогам обсуждения он представит предложение президенту РФ.